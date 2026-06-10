LE SSERAFIMの勢いが止まらない。6月9日に発表されたアメリカの音楽専門メディア・Billboardの最新チャート（6月13日付）によると、LE SSERAFIMの2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1が、メインアルバムチャート「Billboard 200」で59位にランクインした。【写真】インナー透け透け…宮脇咲良、タンクトップ姿同作は前週に10位で初登場しており、これで2週連続のチャートインとなった。また、タイトル曲『BOOMPALA』も好成績を収めて