【モデルプレス＝2026/06/10】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）が、6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOにて開催される「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」のGrand Ceremonyに出演することが決定した。【写真】「紅白」出場の人気7人組アイドル、ドーリーメイクで雰囲気ガラリ◆FRUITS ZIPPER「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」出演決定「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）」をコンセプトとした国内最大規模