いま注目の文筆家のエッセイ、小説などの創作を4号続けて掲載。今回は2498号（2026年6月3日発売）から、影山優佳さんのエッセイ連載 第4回「読んでも意味のない文章」をお届けします。この文章は、私がかなり落ち込んでいるときに書いた文章だ。つまり、ほぼフィクションである。この作品中に登場する人物の心情や出来事は、自分を慰めるためにかなり脚色された可能性もある。つまりは、読んでも意味のない文章である。……しかし