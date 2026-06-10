ファジアーノ岡山 立田悠悟選手 ファジアーノ岡山スポーツクラブは10日、立田悠悟選手が明治安田Jリーグ百年構想リーグ「フェアプレー個人賞」を受賞したことを発表しました。 「フェアプレー個人賞」は、地域リーグラウンドおよびプレーオフラウンドで警告・退場処分を受けていない選手の中から出場時間などを考慮して決定されます。 立田選手は、20試合（1800