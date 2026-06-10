食料品の消費税について、飲食店の方はどのように受け止めているんでしょうか？ 【写真を見る】食料品の消費税減税 居酒屋は ｢仕入れの経費下がっても値下げできるわけではない｣ ライバルは各家庭の｢手作り弁当｣や｢テイクアウト専門店｣ 名古屋市中区のオフィス街の一角にある「彦蔵」。昼は定食を提供し、夜は居酒屋として営業する長沼さん夫婦に聞きました。 （店主 長沼博彦さん）Q.食料品消費税「1%」影響は？「お客さんが増