お笑いコンビ「COWCOW」の善し（51）が10日、自身のインスタグラムを更新。ダイエットに成功したことを伝えた。善しは「小籔ヘルシー教に入会して1ヶ月で」と書き出し、Tシャツ姿で直立するビフォー＆アフターの写真を公開。「体重92.8kg→83.5kg-9.3kg改めて見ると信じられません」と伝えた。その方法を「食事の改善のみ。運動無しです。健康な物を食しただけです」とし、「今までほんとに何も考えずに好きな物好きだと