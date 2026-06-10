日本郵便東京支社が入るビル＝東京都江東区日本郵便東京支社の入札を巡る汚職事件で、別の業者にも便宜を図り、賄賂として高級腕時計を受け取ったとして、警視庁捜査2課は10日、日本郵便株式会社法違反（収賄）の疑いで、元同社社員の無職米田伸之容疑者（37）＝東京都足立区＝を再逮捕した。同法違反の贈賄容疑で運送会社「トラスト」（大阪市城東区）の代表取締役上北哲也容疑者（45）＝同市城東区＝も逮捕した。再逮捕容疑