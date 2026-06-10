北京市内の商業施設に展示された車＝5月（共同）【北京共同】中国自動車工業協会が10日発表した5月の国内新車販売台数は、前年同月比20.4％減の170万台だった。中東情勢の悪化によるガソリン価格の上昇でガソリン車の販売が低迷した。一方で、輸出は68.7％増の93万台と好調を維持し、内需の減速を輸出で補う構図が鮮明になった。国内販売のマイナスは7カ月連続。協会幹部は「内需の継続的な落ち込みは年初予想を上回るものとな