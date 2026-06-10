BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）が8日に放送され、中日時代にチームメートだった川上憲伸氏（50）と小田幸平氏（49）がゲスト出演。川上氏が現役時代に中日監督だった落合博満氏（72）との生々しいやりとりを明かした。この日はお笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右（57）とフリーアナウンサーの上重聡（46）がダブルMCを務め、番組レギュラーの川上氏とともに1学年後輩の小田氏が登場して、