◇MLB ドジャース12-3パイレーツ(日本時間10日、PNCパーク)ドジャースの大谷翔平選手がパイレーツ戦の試合前練習で、通訳のウィル・アイアトンさんのある行動に笑顔をのぞかせました。大谷選手は、試合前に明日11日のカード2戦目の先発マウンドに向けて調整。外野の芝生でキャッチボールをしてからブルペンで投球練習をしました。キャッチボールの際は、パイレーツの打撃練習中だったため、大谷選手の前に出るアイアトンさん。数回