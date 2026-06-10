サッカーW杯のイラン代表を巡る問題で、FIFAがイランサポーター向けのチケットを、全て取り消したことが明らかになりました。【映像】サッカーイラン代表の様子イランサッカー連盟は9日、アメリカで行われる全3試合のチケットをFIFAが取り消し、1枚もファンへ渡せないと声明を発表しました。出場48カ国の各連盟にはスタジアムの収容人数8%に当たるチケットが割り当てられていたため、合わせて1万枚以上がイランサポーターへ