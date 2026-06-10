思春期の頃、「もっと身長が伸びたら……」と悩んだ経験を持つ人は多いのではないでしょうか。そんな“身長”にまつわる実体験を描いた漫画『背が低くて大学病院に行かされた話』（作：コンテくん）がSNSで話題を集めています。【漫画】『背が低くて大学病院に行かされた話』（全編を読む）作者は16歳当時、身長156cmと周囲に比べてやや小柄でした。本人は特に気にしていなかったものの、童顔だったこともありクラスでは“かわいが