「顔が見えないほど毛が伸び、強い悪臭がした。しっぽも振らなかったんです」【写真】伸びた被毛をカットしたら見違えるようなきれいな姿に！そんな状態で保護された1匹の犬の姿が、多くの人の胸を締め付けています。Instagramに投稿したのは、佐賀県で活動する「動物愛護ボランティアあめねこ」（@ameneko612）さんです。投稿されたのは、シーズー系のミックス犬「るりちゃん」の保護時の様子。長年にわたり散歩にも連れて行って