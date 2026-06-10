セブン-イレブン公式X（旧Twitter）は6月10日に投稿を更新。同日限定のセブンカフェスムージー全品半額キャンペーンを告知しました。【画像】セブン-イレブンのスムージー半額キャンペーン売り切れ・長蛇の列で批判の声も同アカウントは「スムージー好きさん、注目」とつづり、10日限定でセブンカフェスムージー全品半額セールを告知。さらにアプリ会員なら、累計3杯買うごとに100円引きクーポンがもらえるキャンペーンも10〜30日