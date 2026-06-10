クリストファー・ノーラン監督のSF映画『インターステラー』のシネマコンサート『インターステラー LIVE』が、9月26日に東京国際フォーラム・ホールAで開催されることが決定した。 参考：“大監督”クリストファー・ノーランの作家性ーー映像作家と劇作家、ふたつの側面から徹底考察 2014年に公開された『インターステラー』は