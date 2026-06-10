サンリオのハローキティと人気ブランド「CONVERSE（コンバース）」がコラボレーションしたアパレルコレクションが、6月11日（木）から、全国の「PLAZA」で順次発売される。【写真】配色がかわいい！デイリーで使える「キャンバストート」も■「PLAZA」限定で用意今回発売される「CONVERSE×HELLO KITTY」は、赤や青を基調にしたハローキティのクラシックな世界観と、「コンバース」ならではのカジュアルなムードが融合した「