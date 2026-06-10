熊本県の被害額は「3億4958万円」で全国ワーストです。何のランキングかといいますと、2024年度の「イノシシ」による農作物への被害額です。被害はイノシシだけには留まりません。捕獲したシカやイノシシをジビエ料理として新しい特産品にしようと、球磨村に新たな施設が完成しました。 10日、球磨村でジビエ解体処理加工施設「ジビエのさと」の開所式がありました。村では近年、イノシシやシカの個体数が増加、昨年度