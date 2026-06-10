優勝カップを前に記念撮影するラグビーのリーグワン神戸を率いたデイブ・レニー氏（右端）ら＝10日、神戸市ラグビーのリーグワンでヘッドコーチとして、神戸を初優勝に導いたデイブ・レニー氏（62）が10日、神戸市のクラブハウスで退任記者会見に臨み「これ以上ない結果を得られた。特別な時間を過ごすことができた」と3シーズン率いたチームへの感謝を述べた。母国ニュージーランド（NZ）の代表監督を務める。自ら大学生の勧