◇交流戦日本ハム・孫易磊―DeNA・東（エスコンフィールド北海道）楽天・滝中―巨人・田中将（楽天モバイル最強パーク宮城）西武・平良―広島・ターノック（ベルーナドーム）ロッテ・小島―中日・金丸（ZOZOマリンスタジアム）オリックス・エスピノーザ―ヤクルト・下川（京セラドーム大阪）ソフトバンク・スチュワート―阪神・伊藤将（みずほペイペイドーム）