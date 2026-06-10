ラグビー・リーグワンで初優勝した神戸が１０日、神戸市内のクラブハウスで２０２５―２６シーズンの総括会見を開いた。今季限りで退団し、母国ニュージーランドの代表ヘッドコーチ（ＨＣ）に就任するデイブ・レニーＨＣは「チームに携わる全ての方々に最高の結果を届けられた」と改めて喜びを語った。就任３季目で関西の名門を再建し、トップリーグ時代を含め７季ぶりの日本一に導いた指揮官は「どれだけ（今季と）同じような