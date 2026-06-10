◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）追い切り＝６月１０日、美浦トレセン日経賞は重賞初出走で２着に好走したミクニインスパイア（牡４歳、美浦・林徹厩舎、父アドマイヤマーズ）は、美浦・Ｗコースの３頭併せで最先着。仕掛けられて先行したモロノカガヤキ（３歳未勝利）を抜き去ると、最後は後ろから迫ったオストラヴァ（４歳３勝クラス）に半馬身差をつけ、６ハロン８３秒２―１１秒２を