◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）楽天は１０日、巨人戦のスタメンを発表した。チームは同日の午前１時に三木肇監督の休養を発表。球団と監督との双方協議により休養が決まり、同日の巨人戦から塩川達也ヘッドコーチが監督代行として指揮を執る。監督代行としての初戦は前日９日と同じスタメンで臨む。先発マウンドは古謝樹投手。今季２勝目を狙う左腕の投球に期待がか