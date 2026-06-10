◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―ＤｅＮＡ（１０日・エスコンフィールド）ＤｅＮＡの度会隆輝外野手が、プロ３年目で初の４番打者として出場する。度会は前日まで阪神・佐藤に次いでセ・リーグ２位の打率２割８分９厘。本塁打は宮崎と並んでチーム最多の５本をマークしている。前日の日本ハム戦に４番で出場し、３打数無安打だった筒香嘉智内野手はベンチスタートとなった。