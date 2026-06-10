◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―阪神（１０日・みずほＰａｙＰａｙ）阪神の先発・大竹耕太郎投手が、移籍後初の古巣マウンドに上がる。２２年オフに初開催された現役ドラフトでソフトバンクから移籍した。みずほペイペイドームで勝利投手となれば、２０２０年１０月２５日・西武戦以来２０５４日ぶりとなる。前日９日は投手陣が６被弾を食らうなど、１０失点の大敗を喫した。緩急自在の投球で強力タカ打線を