バレーボール元男子日本代表の佐藤駿一郎容疑者が麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕された件を受け、日本協会（ＪＶＡ）が代表選考の見直しに着手すると明らかにした。佐藤容疑者は日本代表合宿中に逮捕。逮捕日の５月２７日は宣材写真の撮影日で、写真を撮り終えると、チームメート数人でパチンコ店に訪れた。その際にバッグを店内に忘れ、その後の確認作業で大麻の所持が判明。名古屋で知人から大麻を受け取ったと証言した