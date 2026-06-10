◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（１０日・楽天モバイル最強）巨人は１０日の楽天戦のスタメンを発表した。両軍とも野手は前日と全く同じメンバーが先発出場する。９日にプロ初の３番で本塁打含む猛打賞をマークした岸田行倫捕手が、２戦連続で３番を務める。先発投手は巨人が戸郷、楽天が古謝となった。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（三）浦田２（左）松本３（指）岸田４（一）ダル