ソフトバンクのダーウィンゾン・ヘルナンデス投手（２９）が１０日、左ヒジのコンディション不良により出場選手登録を抹消された。今季は２４試合に登板して０勝０敗１０ホールド、防御率１・１９。貴重な左のリリーバーとしてブルペン陣を支え、ここまで９試合連続無失点と状態を上げていた。９日の阪神戦（みずほペイペイ）ではベンチを外れていた。また、５月１２日に出場選手登録を抹消されていた柳町達外野手（２９）が