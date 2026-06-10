◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―広島（１０日・ベルーナドーム）広島・林晃汰内野手が「７番・ＤＨ」で起用された。この日出場選手登録され、即スタメン。今季は５打数無安打で５月２１日に２軍降格となったが、ファーム・リーグでは打率３割２分５厘と好成績を残している。また、９日の西武戦でプロ初本塁打を放ったドラフト１位・平川蓮外野手はベンチスタート。３日に１軍に復帰後は６試合連続でスタメンに名を連ね