5月31日に東京ドームで開催されたラストライブをもって、26年半の活動に終止符を打った嵐。松本潤（42）と二宮和也（42）は個人事務所で、櫻井翔（44）と相葉雅紀（43）は引き続きSTARTO ENTERTAINMENTに所属して芸能活動を続ける。いっぽうリーダー・大野智（45）は同日をもってSTARTO社を退所したが、今後の去就に関心が寄せられていて――。「一部スポーツ紙などで、大野さんが退所後も“芸能活動を継続する”ことが報じられて