【モデルプレス＝2026/06/10】シンガーソングライターのasmi（アスミ）が6月10日、Kアリーナ横浜で開催されるファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」への出演を前に、グリーンカーペットに登場した。【写真】人気シンガー、ミセスイベントでキュートなポージング披露◆asmi、キュートなポーズ披露asmiは、パフスリーブが可愛らしいチェック柄のトップ