【モデルプレス＝2026/06/10】YouTuberのてんちむが6月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。ヘアカットの様子を公開し、反響が寄せられている。【写真】電撃婚の32歳美女「ぱっつん前髪の破壊力すごい」雰囲気ガラリの新ヘア◆てんちむ、ニューヘアスタイル披露てんちむは「カラーとカットとトリートメント」とつづり、写真を投稿。オフショルダーの白いトップスを合わせ鏡越しに撮影された写真を披露している。また髪型につ