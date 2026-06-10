イメージ 6月10日午前10時50分ごろ、「善通寺市・琴平町・多度津町学校給食センター」に納品されたコッペパンを担当者が検品していたところ、薄い金属片（約2mm）が付着しているのを見つけました。 すでに配送し、給食を食べ始めていた学校もありましたが、連絡を受けてパンの提供を中止しました。児童にけが人はいませんでした。学校給食センターが混入の原因を調べています。