今日10日午後5時、沖縄県の宮古島地方に「レベル4土砂災害危険警報」が発表されました。これまでの大雨によって土砂災害の危険度が高まっています。ただちに危険な場所から全員避難してください。宮古島地方に「レベル4土砂災害危険警報」今日10日午後5時、沖縄県の宮古島地方に「レベル4土砂災害危険警報」が発表されました。宮古島地方では、断続的に激しい雨が降り、雨量が増えています。宮古島の下地島空港では午後4時40分まで