YouTubeチャンネル「花屋ユウの偏愛TV」が、「誕生日なので、USJで一人コース料理を食べました。」を公開した。自身の誕生日にユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れた花屋ユウが、「パークサイド・グリル」の4,000円のプリフィックス・コースを堪能。絶品料理の数々と、混雑時にも役立つレストランの活用術を紹介している。 動画では、前菜、スープ、メイン、デザートを自分で選べるコ&