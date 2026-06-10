静岡･伊東市の田久保前市長の学歴詐称疑惑を巡る事件で、公職選挙法違反の疑いなど先週、追送検されていた3つの容疑について、静岡地検は不起訴処分にしました。田久保真紀前市長は、先週、報道機関に嘘の経歴を伝え公にさせた疑いや、伊東市の広報誌に虚偽の情報を記載させた疑いなど、3つの容疑で書類送検されていました。これらの容疑について10日、静岡地検は不起訴処分としました。理由については、「虚偽の経歴が記載された