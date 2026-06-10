静岡県内で発生した、いわゆるトクリュウとみられる強盗事件について、警察は長泉町と伊豆市で起きた事件の上位指示役とみられる男を再逮捕しました。逮捕されたのは神奈川県平塚市の自称･建設業の男です。警察によりますと、容疑者の男は2025年12月、長泉町納米里の住宅で80代の夫婦の手足をテープなどで縛り、現金約1800万円が奪われた事件で、犯行後すぐに、約1600万円を神奈川県内の人目のつかない場所に運び回収するよ