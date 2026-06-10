海南省三亜市の社区（コミュニティー）高齢者デーケアセンター。（資料写真、海口＝新華社配信）【新華社海口6月10日】中国海南省民政庁の李浩（り・こう）副庁長はこのほど、同省では今後、県・郷・村の3段階からなる高齢者介護サービスネットワークの構築を加速させていくと述べた。県レベルの総合高齢者介護サービス情報プラットフォーム、郷・鎮（街道）の地域高齢者介護サービスセンター、村（社区＝コミュニティー）のコミ