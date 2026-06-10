９日、天津博物館を見学する視察活動の参加者。（天津＝新華社記者／孫凡越）【新華社天津6月10日】中国国務院新聞（報道）弁公室が主催する人権をテーマとした視察交流事業「人権行動看中国・2026」の天津での活動がこのほど行われた。各国の代表は港湾や住民コミュニティー、学校を訪れ、中国の発展によって人々の暮らしが向上している様子を視察した。９日、天津博物館を見学する視察活動の参加者。（天津＝新華社記者／孫凡