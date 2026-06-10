ソフトバンクの中村晃内野手（36）が10日、筑後市のファーム施設で行われた2軍練習に合流。精力的にノックを受けるなどして汗を流した。今季は代打を中心に23試合に出場。打率・129と本調子ではなく「終盤の大事なところで代打の切り札として優勝のピースになれるように」（小久保監督）と、前日に出場登録を抹消され再調整となっていた。斉藤和巳2軍監督は「上で代打をしていたら打席数は立てていない。基本的には晃と話し