プロ野球のファーム・リーグは10日、東、中、西地区と交流戦でナイターを含めて6試合が行われた。東地区の楽天はヤクルト戦（戸田）で先発全員の15安打を放って4―2。陽柏翔が5回の1号2ランなど2安打3打点、金子が6回の10号ソロなど2安打をマークした。先発・コントレラスは4回2/3を3安打6奪三振2失点で、3番手・辛島が2回1安打無失点で1勝目。ヤクルト先発の育成選手・西舘は4回1/3を7安打5奪三振3失点で2敗目（1勝）。オイ