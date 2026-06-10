大阪・梅田＆茶屋町で新たな都市型アイドルフェス『ちゃやまちアイドルパーク2026』（#ちゃいぱ）が、6月20日・21日に開催されるのに向け、街が推し活ムードで彩られている。【画像複数】『ちゃやまちアイドルパーク2026』梅田・茶屋町エリアが推し活ムードに阪急三番街には、フラッグで装飾された「ちゃいぱ推しロード」や、ファンが「好き」を放つメッセージボードが登場。JR大阪駅・大阪ステーションシティでは6月12日か