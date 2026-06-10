お笑いコンビ「笑い飯」哲夫（51）が10日放送のFM大阪「赤maru」（月〜木曜後2・00）に出演。番組内で第4子誕生を報告した。2026年のお笑い界は人気芸人による子供誕生の報告が相次ぎ、ベビーラッシュとなっている。共演のタレント・赤松悠実が「3人の父親やったわけですけれど、4人目はお生まれに…？」と切り出すと、哲夫は「なりました」と第4子誕生を報告。「ありがとうございます。すんません〜どうも」と感謝した。哲夫