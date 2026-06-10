きょう6月10日は「時の記念日」です。富山市の神通川では、恒例の正午を知らせる「ドン花火」が打ち上げられました。毎年、時の記念日に打ち上げられる「ドン花火」。富山市の神通川河川敷では、打ち上げの40分ほど前から花火師らが準備を進めていました。目を引く看板は富山商業高校書道部が書きました。7号、直径21センチもある特別製の音玉を筒の中にセットします。打ち上げから破裂するまでの時間を計算し、正午のおよそ6秒前