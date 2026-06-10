JAXA（宇宙航空研究開発機構）は2026年6月10日、「H3」ロケット6号機（30形態試験機）の打ち上げ日時が決定したと発表しました。H3ロケット6号機の打ち上げ日時は、日本時間2026年6月12日（金）9時53分59秒、打ち上げ時間帯は9時53分59秒〜11時52分46秒となります。打ち上げ予備期間は、2026年6月13日〜2026年6月30日と、2026年7月9日〜2026年7月31日です。固体ブースターを使用しない“30形態”の試験機H3ロケット6号機は、1段目