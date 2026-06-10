2026年3月、三重県の新名神高速道路で6人が死亡した追突事故。大型トラックを運転していた被告の初公判が開かれ、起訴内容を認めました。広島県の元トラック運転手・水谷水都代被告（54）は2026年3月、三重・亀山市の新名神高速・下りで、大型トラックで渋滞の車列に追突し、あわせて6人を死亡させた過失運転致死の罪に問われています。この事故では、静岡・袋井市の松本幸司さん（当時45）、妻の恵梨子さん（当時42）、長女・莉桜