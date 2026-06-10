◇交流戦西武ー広島（2026年6月10日ベルーナD）西武のタイラー・ネビン内野手（29）が、10日の広島戦（ベルーナD）に「4番・一塁」でスタメン出場する。試合前のスタメン発表では、名前が呼ばれるとファンから大歓声が起こった。ネビンは前日の同戦で体の張りを訴えて途中交代。一夜明けたこの日、試合前の練習で早出組に交ざってフリー打撃、守備練習などを行った。体の状態をチェックした助っ人は「状態はいい。特に