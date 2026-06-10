中国の民間企業ランドスペース（LandSpace / 藍箭航天）は日本時間2026年6月9日、中国の酒泉衛星発射センターにある東風商業航天創新試験区から、「朱雀2号改良型（Zhuque-2E）」遥6ロケットを打ち上げ、搭載していた衛星2機を所定の軌道へ投入しました。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：朱雀2号改良型 遥6（Zhuque-2E Y6）・ロケット：朱雀2号改良型（Zhuque-2E）・打ち上げ日時：日本時間 2026年6月9日 17