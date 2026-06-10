成田空港を楽しんでもらおうと、成田国際空港会社（ＮＡＡ）は今月３０日まで、空港内の駐車場を３時間無料で利用できるキャンペーンを行っている。航空機を利用しない人にも、施設自体の魅力を知ってもらう狙いがある。対象は第２旅客ターミナルに隣接する「Ｐ―２駐車場」。通常、最初の３時間半までは３０分ごとに２６０円（入場から３０分までは無料）だが、空港内の店舗で合計１０００円（税込み）以上の買い物をすれば、