元「KAT−TUN」のタレント中丸雄一（42）が10日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にコメンテーターとして生出演し、SNS上の空気感に対して私見を語った。番組では、タレント藤田ニコルが第1子のお宮参りに行ったという、Xでの報告投稿をピックアップ。藤田の投稿に対し、病気で子供を産めない子の気持ちに配慮すべきといった趣旨の投稿が寄せられ、これが各方面で賛否両論が起きている。中丸は以前から、SNS上