高市総理大臣の陣営が自民党の総裁選などで他の候補者の中傷動画を作成させたと報じられている問題をめぐり、国民民主党の玉木代表は10日、自らのSNSに投稿し、動画を作成したとする男性について、「面識がある」とした上で、「他者や他党を誹謗中傷する動画の制作や発信を依頼したことは一切ない」とつづった。投稿の中で、玉木氏は動画を作成したとする男性との関係について、「すでに説明してきたとおりだが、ここに改めて事実